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От коронавируса скончалась одна из старейших сотрудниц патриархии монахиня Феодора

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Одна из старейших бывших сотрудниц Отдела внешних церковных связей Московского патриархата монахиня Феодора (Лапковская) умерла в четверг от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" замглавы ОВЦС протоиерей Николай Балашов.

"Это утрата, оплакиваемая многими в нашей Церкви. Кто ее знал, тот не забудет", - отметил священник.

Он напомнил, что монахиня Феодора начинала церковное служение еще мирянкой в Издательском совете Русской церкви при митрополите Питириме в 1980-е годы. Позже пришла работать в ОВЦС, где была ведущим сотрудником секретариата по зарубежным учреждениям РПЦ.

"Она была участливый в жизни других людей и проницательный человек, могла дать рассудительный и мудрый совет, благодаря чему с ней охотно общались многие выдающиеся церковные деятели", - рассказал собеседник агентства.

В последние годы жизни мать Феодора заботилась о престарелых сотрудниках синодальных учреждений.

В свою очередь глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, в свое время также долго проработавший в ОВЦС, сообщил, что монахиня Феодора, помогая другим, сама отказалась лечь в больницу. "Свой ковид решила лечь дома сама. Друзья с месяц назад нашли ее дома без сознания. С тех пор была в коме. Царствия Небесного!" - сказал он.

Монахине было 64 года.

РПЦ коронавирус

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