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Четыре человека погибли при пожаре в Удмуртии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном доме в деревне Усть-Сарапулка в Удмуртии в ночь на пятницу, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Как отмечается, информация о пожаре поступила от очевидцев в 23:50 мск. На момент прибытия пожарных дом уже был охвачен открытым пламенем, угроза перехода огня на соседние строения отсутствовала. В 1:40 мск пожар был ликвидирован.

В сообщении сказано, что все погибшие были взрослыми. Еще один взрослый и шестилетний мальчик спаслись, медпомощь им не потребовалась.

К ликвидации пожара привлекались 33 человека и 11 единиц техники.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Удмуртия МЧС

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