"Черные копатели" повредили могильник X-XII веков в Новгородской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Новгородской области на кургане у деревни Анисимцево неизвестные повредили могильник, предварительно датированный X-XII веками, сообщил во "ВКонтакте" Пестовский краеведческий музей.

Свежий раскоп нашли сотрудники музея и полицейские.

"Вероятно, готовится завершение грабежа древних могил", - предположили в музее и напомнили что в 2019 году этот могильник пострадал от так называемых "черных копателей".

Краеведы отметили, что полиция не может круглосуточно охранять могильник. Поэтому они заручились поддержкой сельской администрации, ФСБ и призвали местных жителей немедленно сообщать в правоохранительные органы, если они видят у курганов незнакомых людей.