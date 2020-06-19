Минфин подготовил новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин внес в правительство новый порядок согласования с контрольным органом (ФАС России) заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Новые правила согласования заключения контракта с единственным поставщиком будут применяться в отношении закупок, цена контракта по которым превысит пороговые значения, установленные в этих же правилах. Предполагается, что новый порядок начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Ранее Минфин подготовил проект правительственного постановления, устанавливающего пороговые значения цены контракта, при превышении которой потребуется согласование заключения контракта. Для "федеральных" закупок с помощью электронного аукциона предлагается установить планку в 1 млрд рублей, для "региональных" и "муниципальных" - 100 млн рублей. Для аналогичных закупок, проводимых с помощью других закупочных процедур пороговые значения предлагается установить на уровне, соответственно, 20 млн рублей и 10 млн рублей.

При этом Минфин предлагает поставить под контроль ФАС заключение фактически всех контрактов, заключаемых госзаказчиками с единственными поставщиками по результатам несостоявшихся закупок, проводимых закрытым способом. Для таких закупок предлагается установить ценовой порог в 1000 рублей.

"При осуществлении закупки путем проведения закрытого способа определения поставщика установлен минимальный предельный размер, поскольку доступ к информации о таких закупках ограничен, в связи с чем при их проведении повышается риск несоблюдения субъектами контроля обязательных требований 44-ФЗ", - отмечалось в пояснительной записке к правительственному постановлению.

Также проект этого правительственного постановления предусматривает перевод всего документооборота по согласованию в электронную форму с использованием функционала ЕИС и т.п.

В настоящее время в рамках контрактной системы действует порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся, разработанный и утвержденный Минэкономразвития. Этот документ утратит силу 1 июля текущего года.

В сообщении Минфина говорится также, что с 1 июля начнет действовать и новый порядок согласования с контрольным органом возможности проведения "закрытых" госзакупок, утвержденных соответствующим приказом Минфина в апреле текущего года. Эти правила заменят собой порядок согласования проведения закупок закрытыми способами, ранее подготовленный и утвержденный Минэкономразвития.

Новый порядок устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки, а также унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган, подчеркивает Минфин.