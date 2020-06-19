Россияне из-за коронавируса стали хуже платить за услуги ЖКХ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Платежи за услуги ЖКХ в целом по стране снизились на 7-10% в мае-июне в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы видим, что пока народ был на изоляции - платежи были плохие. В целом по стране падение платежей по ЖКХ в мае-июне составило 7-10%. На фоне того, что закрывались целые отрасли, это не так страшно", - сказал Хуснуллин на встрече с представителями "Деловой России".

Ранее заместитель председателя правительства отмечал, что снижение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в России связано с режимом самоизоляции.

"По собираемости. Действительно, март был хороший, 92% была собираемость, в апреле люди стали платить меньше: мы видим 67% собираемость. Это не значит, что люди не хотят платить, они просто находятся на самоизоляции. Многие люди, пожилые, например, не умеют пользоваться электронными сервисами, не могут с телефона оплачивать", - говорил Хуснуллин.

По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.