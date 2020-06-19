Путин поручил проверить реакцию контрольных органов на ЧП в Норильске

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко изучить вопрос о том, как реагировали контрольные органы на информацию о ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске.

"Я вас попрошу, Виктория Валерьевна (Абрамченко), еще и посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера. Где они были-то? Видели, что топливо пошло по земле. Почему не было должной своевременной реакции на происходящие события?" - сказал президент.

Он подчеркнул, что авария выявила системные проблемы, которые следует "как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы".

Президент отметил, что этот инцидент заставил задуматься о том, как на практике организована работа контрольных структур. "Я вас прошу самым внимательным образом проанализировать. Не для того, чтобы оплеухи раздавать, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране", - сказал президент.

Путин также потребовал ликвидировать ущерб, нанесенный экосистеме из-за разлива дизельного топлива в Красноярском крае, и восстановить нарушенную экосреду.

Он отметил, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в РФ не было. "За прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию, Евгений Николаевич (Зиничев - глава МЧС) мне регулярно об этом докладывал, локализовать разлив топлива, а затем приступить к очистке загрязненных площадей", - сказал президент.

Путин поручил участникам совещания доложить о том, есть ли веские основания для снятия федерального режима ЧС. Кроме того, он попросил рассказать, какие технологии используются для очищения грунта и водных артерий, насколько они эффективны и можно ли дать финансовую оценку нанесенного ущерба.

Президент потребовал самого строгого контроля за транспортировкой загрязненного грунта. "Главное - не быстренько прибрать за собой, а обеспечить качественное восстановление почв и водного пространства", - подчеркнул президент.

Разлив порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошел 29 мая. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждено несколько уголовных дел.

3 июня разлив топлива в Норильске был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.