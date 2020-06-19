Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

Путин разрешил воздушный транзит через Россию запрещенной еды из ЕС и США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом разрешил транзит через Россию самолетами продуктов, находящихся под продуктовым эмбарго, на двух условиях. Текст указа опубликован на сайте официальной правовой информации.

Транзит разрешается, если самолет совершает промежуточную посадку в российском международном аэропорту без выгрузки продукции и после покидает Россию.

Во втором случае транзит разрешен, если самолет совершает промежуточную посадку с однократной перегрузкой такой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы России, при условии, что такие виды продукции находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через госграницу России. При этом такой вариант не предусматривает помещение продукции под таможенную процедуру таможенного транзита.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Затем в спис ок вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.

С августа 2015 года ввезенная в Россию санкционная продукция уничтожается.

Владимир Путин ЕС США

Новости по теме

Новости

Мятежный уральский схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия

Мятежный уральский схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия

Две трети регионов РФ приступили к снятию коронавирусных ограничений

Источник узнал о планах перенести намечавшийся на сентябрь Восточный экономический форум

Авария на ТЭЦ в Норильске

Путин поручил проверить реакцию контрольных органов на ЧП в Норильске

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после аварии в Норильске

Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после аварии в Норильске

Росприроднадзор проверит 426 компаний, работающих в арктической зоне

В Москве и Петербурге возобновились массовые эвакуации судов

Примаковские чтения: ЕС нового поколения

Примаковские чтения: ЕС нового поколения

К гибели 6-летнего ребенка в Красноярске оказался причастен 12-летний подросток

Кремль подтвердил приезд Лукашенко на парад Победы в Москву

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');