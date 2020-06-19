Путин разрешил воздушный транзит через Россию запрещенной еды из ЕС и США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом разрешил транзит через Россию самолетами продуктов, находящихся под продуктовым эмбарго, на двух условиях. Текст указа опубликован на сайте официальной правовой информации.

Транзит разрешается, если самолет совершает промежуточную посадку в российском международном аэропорту без выгрузки продукции и после покидает Россию.

Во втором случае транзит разрешен, если самолет совершает промежуточную посадку с однократной перегрузкой такой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы России, при условии, что такие виды продукции находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через госграницу России. При этом такой вариант не предусматривает помещение продукции под таможенную процедуру таможенного транзита.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Затем в спис ок вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.

С августа 2015 года ввезенная в Россию санкционная продукция уничтожается.