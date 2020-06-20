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Калининградские власти заметно ослабляют режим коронавирусных ограничений

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области вводятся послаблении второй категории ограниченных мер противодействия коронавирусу, сообщил в субботу губернатор региона Антон Алиханов в социальной сети.

"Минувшим днем главный санитарный врач области доложила, что регион по всем показателям готов к переходу на второй этап снятия ограничений. Мы получили согласование руководителя федерального Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой по данном вопросу. Постановление (областное - ИФ) подписано и будет опубликовано уже утром 20 июня", - сообщил Алиханов.

По его словами, с 20 июня начнут работу летние веранды и террасы ресторанов и кафе, музеи и выставочные комплексы. Ближе к концу недели (ориентировочно 25 июня), если эпидситуация не ухудшится, детские учебные группы до 10 человек в помещении и до 15 человек на улице. Это касается организаций спорта, образования, культуры, досуга.

"Что касается обсервации и самоизоляции прилетающих в регион граждан... Эти ограничения на будут касаться с 22 июня туристов с подтверждённой бронью отелей не менее чем на 2 ночи. Граждан, имеющих в собственности или арендующих жилье в нашей области. Это касается и людей, имеющих постоянную регистрацию в регионе; а также сотрудников предприятий и организаций, прилетевшие по приглашению регионального правительства", - пояснил Алиханов.

Ранее Алиханов неоднократно подчёркивал, что многие решения правительства области, в том числе по срокам обсервации, напрямую зависят от развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Власти находятся в тесном контакте с местным управлением Роспотребнадзора, который пока считает обстановку напряженной.

В последние две недели в области количество заболевших коронаврисуом колеблется от 12 до 46 случаев, что говорит о постепенном снижении числа заболевших.

Калининградская область с 24 июня рассчитывает на старт туристической программы компании "Библио-Глобус", которая организует чартеры в регион.

Калининградская область коронавирус

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