Путин поручил ввести льготы для участвовавших в борьбе с COVID-19 студентов-медиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы льгот и преференций для студентов-медиков, борющихся с коронавирусом, при продолжении ими дальнейшей учебы по специальности.

"Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности", - сказал он на встрече с медработниками в субботу.

Путин отметил, что в период эпидемии вместе с врачами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов, которые "получили настоящее боевое крещение и прошли проверку на верность будущей профессии".

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