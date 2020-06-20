Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Путин также распорядился об учете дополнительных выплат при начислении врачам отпускных

Сотрудницы московской больницы №52 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с коронавирусом.

"Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

Он отметил, что риски и нагрузки для медработников сохраняются и сейчас, так как борьба с коронавирусом продолжается.

Путин также заявил, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков, которые боролись с коронавирусом, должны быть учтены при расчете отпускных. "Нужно решить такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более, что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок. В этой связи считаю правильным поступить так, а именно все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников", - сказал Путин.

Он отметил, что при этом не будет учитываться, когда в течение года специалисты будут уходить в отпуск.

"Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Это тоже понятно, поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату этих денег", - сказал Путин.

Президент поручил правительству и Минздраву, в частности, держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких даже технических сбоев.