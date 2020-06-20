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Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Путин также распорядился об учете дополнительных выплат при начислении врачам отпускных

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета
Сотрудницы московской больницы №52
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с коронавирусом.

"Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

Он отметил, что риски и нагрузки для медработников сохраняются и сейчас, так как борьба с коронавирусом продолжается.

Путин также заявил, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков, которые боролись с коронавирусом, должны быть учтены при расчете отпускных. "Нужно решить такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более, что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок. В этой связи считаю правильным поступить так, а именно все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников", - сказал Путин.

Он отметил, что при этом не будет учитываться, когда в течение года специалисты будут уходить в отпуск.

"Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Это тоже понятно, поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату этих денег", - сказал Путин.

Президент поручил правительству и Минздраву, в частности, держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких даже технических сбоев.

Владимир Путин коронавирус

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