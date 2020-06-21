Сотрудника полиции Воркуты арестовали на два месяца по делу об убийстве коллег

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Водитель группы обслуживания дежурной части отдела полиции по Воркуте (Коми) арестован по делу об убийстве двоих коллег, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, его арестовали на два месяца, "с ним работают".

Ранее сообщалось со ссылкой на управление СКР по Коми, что ночью 20 июня в гараже автохозяйства МВД в Воркуте были обнаружены тела начальника отделения по обслуживанию ОМВД по городу и вольнонаемного слесаря этой организации с множественными повреждениями головы.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД по Воркуте.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).