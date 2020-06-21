Более 1,6 тыс. отелей начнут работать с 21 июня в Сочи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Все классифицированные средства размещения Сочи начнут работать с 21 июня после снятия карантинного режима из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"В полном объеме туристов смогут принимать все сочинские гостиницы, пансионаты и санатории. Ограничений номерного фонда нет. В Сочи более 1,6 тысячи классифицированных средств размещения, 76 из которых – крупные отели и гостиницы", – сообщила пресс-служба горадминистрации в четверг.

Все средства размещения обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, в том числе в части организации питания и размещения гостей в номерах.

При поступлении на работу персонал обязан пройти тест на отсутствие COVID-19.

"Гостям санаториев справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении больше не понадобятся. Тем не менее, если в здравнице, отеле, пансионате или гостинице будут выявлены заболевшие, средство размещения станет обсерватором". Обсерваторы продолжат функционировать, но только для прибывающих из-за границы граждан. "В аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, а также на посту Магри у въезжающих продолжат измерять температуру", – добавили в горадминистрации.

С 21 июня в Сочи разрешено открыться всем торговым центрам. Фудкорты, кинотеатры и развлекательные зоны по-прежнему не будут работать.

В городе обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

На прошлой неделе губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край после отмены карантина с 21 июня сохранит ряд ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона подчеркнул, что с 21 июня в крае отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Краснодарский край из других регионов, "исключение – только для тех, кто прибыл из-за границы".

С приезжающих в регион туристов не будут требовать справки об отрицательном тесте на COVID-19.

С 21 июня в Краснодарском крае отменяется режим карантина, но сохраняется режим повышенной готовности, в рамках которого будут продолжаться мероприятия по поэтапному снятию ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.