Прокуратура обжаловала решение об УДО для ученого Лапыгина по делу о госизмене

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура оспорила решение Московского райсуда Твери о досрочном освобождении из колонии бывшего сотрудника "ЦНИИмаш" Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену.

В суде "Интерфаксу" сообщили, что жалоба получена 19 июня. Как ожидается, она будет рассмотрена Тверским областным судом.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде семи лет колонии, что ниже низшего предела, предусмотренного данной статьей: ее санкция предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы содержали гриф "Секретно". Вместе с тем, по информации источника "Интерфакса", ученому инкриминировалось сотрудничество с одной из азиатских стран.

Свою вину 79-летний Лапыгин не признает.

10 июня этого года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Лапыгина и освободил его условно-досрочно.

Лапыгин много лет трудился в ФГУП "ЦНИИмаш", которое является головным институтом "Роскосмоса", а также работал преподавателем в МГТУ имени Баумана. Он был начальником центра исследования аэрогазодинамики.