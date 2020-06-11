Суд досрочно освободил осужденного за госизмену 79-летнего ученого Лапыгина

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену.

"Ходатайство Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Юлия Трифонова.

Как ожидается, 79-летний ученый покинет колонию после вступления решения суда в законную силу - через 10 суток, если оно не будет обжаловано.

Дело Лапыгина

6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде семи лет колонии, что не дотягивает до низшего предела, предусмотренного данной статьей, санкция которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы содержали гриф "Секретно". Вместе с тем, по информации источника "Интерфакса", ученому инкриминировалось сотрудничество с одной из азиатских стран. Свою вину Лапыгин не признал.

Его адвокат Владимир Калиниченко также убежден, что ученый никогда не был "госизменщиком" и не разглашал государственные тайны.

В 2018 году сообщалось, что телеведущая и российский политик Ксения Собчак передала президенту РФ Владимиру Путину список лиц, которых она назвала политзаключенными и попросила главу государства помиловать их. В этот перечень попал и Лапыгин. Путин поручил своей администрации проработать этот список из 16 человек.

Лапыгин много лет трудился в ФГУП "ЦНИИмаш", которое является головным институтом "Роскосмоса", а также работал преподавателем в МГТУ им. Баумана. Он был начальником центра исследования аэрогазодинамики.