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В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В здании управления лесами Алтайского края ведутся следственно-оперативные действия, сообщили в пресс-центре регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в управление пришли с обысками по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

В министерстве добавили, что информацию о задержании начальника управления лесами Владимира Черных подтвердить не могут.

В пресс-центре регионального управления ФСБ агентству также подтвердили факт проведения следственных мероприятий, но подробностей не рассказали.

Алтайский край ФСБ Минприроды управление лесами Владимир Черных

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