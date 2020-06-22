Более 80 человек заразились коронавирусом в челябинском онкоцентре

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Очаг коронавируса выявлен в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минздрава.

"У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение", - говорится в сообщении.

Сейчас не уточняется, сколько человек из числа заразившихся являются медиками, а сколько - пациентами.

По данным пресс-службы, пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы.

Взяты анализы у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, все санитарно-гигиенические мероприятия проведены в полном объеме. Эпидрасследование проводит совместная комиссия, состоящая из сотрудников региональных Роспотребнадзора и представителей Минздрава.

Всего, по данным регионального Минздрава, в регионе подтверждено 6 298 случаев заражения COVID-19, из них 2 838 человек проходят лечение.