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Пациент с коронавирусом разгромил палату в больнице Севастополя

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госпитализированный с коронавирусом житель Севастополя устроил в ночь на понедельник дебош в инфекционной больнице, сообщил директор городского департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Он сказал журналистам, что у мужчины выявили коронавирус, но тот несколько дней скрывался и практически находился в розыске. Тем не менее, полиция его обнаружила, и заболевший был госпитализирован в инфекционную больницу.

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По словам Шеховцова, ночью мужчина устроил дебош в новом инфекционном модуле. "Разгромил целую палату: сломана мебель, разбиты стекла", - сказал он. Глава департамента не назвал причину такого поведения пациента, но подчеркнул, что его лечение в любом случае будет закончено.

Расследовать разгром палаты будут правоохранительные органы.

Новый модуль инфекционной больницы был построен ускоренными темпами в Севастополе к 1 мая, он рассчитан на 42 пациентов.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, действует особый порядок въезда в город. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 207 человек, три пациента умерли.

Севастополь коронавирус

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