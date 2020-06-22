Перестрелка произошла в Сочи между мужчинами на бытовой почве

За медицинской помощью никто не обращался

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Сочи возбудили уголовное дело по факту перестрелки мужчин в Адлерском районе города-курорта.

"Вечером, 22 июня на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи в ходе конфликта произошла перестрелка из оружия между гражданами", - сообщает пресс-служба главное управление МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

На место ЧП выехала следственно оперативная группа УВД Сочи, но участники конфликта скрылись с места происшествия.

"На месте перестрелки обнаружено и изъято 10 гильз предположительно травматического оружия. В течение часа, в ходе оперативно-розыскных мероприятий участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства", - подчеркивается в сообщении.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются, за медицинской помощью никто не обращался.

"По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников конфликта", - отмечает пресс-служба.