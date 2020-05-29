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Переболевший COVID-19 протоиерей Смирнов до осени будет проходить реабилитацию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, выписанный из московской клиники после пневмонии из-за коронавируса, намерен все лето проходить курс реабилитации.

"Батюшка очень ослаб и уехал до осени, чтобы как следует восстановиться после болезни", - рассказал "Интерфаксу" источник в окружении священника.

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Он отметил, что болезнь прошла без серьезных последствий для организма отца Димитрия, и пояснил, что слабость - обычное дело после коронавируса, и помогают в таком случае, как после любой тяжелой болезни, витамины, ходьба и тому подобные вещи. Собеседник агентства также рассказал, что до конца лета священник не планирует участвовать в эфирах.

Накануне, 28 мая, протоиерей поздравил паству в видеообращении с Вознесением Господним и с днем памяти убиенного царевича Димитрия, то есть со своими именинами, которые в нынешнем году совпали с Вознесением. Он сообщил, что смотрел праздничную службу, проходившую у него в храме, по видеотрансляции, и заключил обращение словами: "До скорой, надеюсь, встречи!"

Ранее в мае источник "Интерфакса" сообщал, что протоиерей вылечился от коронавируса. Священник попал в больницу с подозрением на инфицирование COVID-19 в начале этого месяца.

Хроника 09 января – 29 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Димитрий Смирнов РПЦ Коронавирус

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