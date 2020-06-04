Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Оренбургская областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии четверых детей у многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщила пресс-служба правительства региона.

Детей из семьи изъяли с применением силы 27 мая. В СМИ разошлась видеозапись изъятия, на которой сопротивляющейся матери Алене Лихтенвальд надевают наручники. С тех пор мать была оштрафована на 500 рублей за сопротивление полицейским, на чиновников завели уголовное дело о халатности, а глава района был уволен.

Комиссия рекомендовала районному органу опеки направить в районный суд ходатайство оставить иск об ограничении Алены Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения.

Комиссия также признала ненадлежащей работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Домбаровского района.

В СК выяснили, что детей из семьи изъяли по решению главы района "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище". Уголовное дело о халатности возбудили в отношении сотрудников органов системы профилактики.

В областном управлении МВД заявили, что матери детей не раз указывали на необходимость медицинской помощи детям и что ее дом непригоден для жилья. Региональный министр образования Алексей Пахомов назвал изъятие детей единственно возможной мерой воздействия на родителей.

Кроме того, началась проверка чиновников Пенсионного фонда, которые разрешили Лихтенвальд потратить материнский капитал на аварийный дом.