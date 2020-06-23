Победу 1945 года назвали важнейшим событием в истории страны около 70% россиян

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (69%) рассматривают Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов как важнейшее событие в отечественной истории, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, среди россиян в возрасте 60 лет и старше такого мнения придерживается 81% респондентов, среди россиян 45-59 лет эта доля составляет 72%. Среди россиян 18-24 лет - 44% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 92% россиян считают необходимым использовать тему, связанную с Великой Победой, для патриотического воспитания молодежи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 21 июня 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.