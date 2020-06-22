Голикова заявила, что отмена самоизоляции не связана с парадом и голосованием

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла предположение, что решение об ослаблении введенных ограничений было принято для проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию.

"Эпидемия всегда так развивается. Когда почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, тогда и было принято решение о проведении парада Победы и выборов, простите, не выборов, а голосования за Конституцию", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, возможно ли, что решение о введении послаблений режима было принято для проведения парада Победы и голосования.

Она отметила, что президент РФ "очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться так к снятию ограничительных мероприятий".

Голикова также сообщила, что власти знают, "о чем думают люди" в связи с введенными ограничениями – с этой целью проводятся опросы населения.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Парад по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. По его мнению, выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев. Собянин считает, что несмотря на отмену ограничений, удаленный режим работы по возможности надо сохранить на "месяц-другой.