Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Граждане смогут продолжить амбулаторное лечение болезней теми же препаратами, что и в больнице после внесения правительством соответствующих поправок в регулирование этой сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом он заявил, что пациенты неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в больницах их лечили одними лекарствами, а при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли оказаться не столь эффективными.

Благодаря новой инициативе люди получат возможность продолжать лечение в амбулаторных условиях тем же препаратом, который применяли в стационаре, что позволит после выписки следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность.

Премьер также отметил, что также будет усовершенствована процедура формирования перечня лекарств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями.