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Путин предложил повысить ставку налога до 15% на годовой доход более 5 млн рублей

Повышенные выплаты безработным в РФ сохранят в июле и августе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Повышенные пособия по безработице и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и в августе, сообщил президент РФ Владимир Путин в телеобращении во вторник.

"Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались безработными, продолжат действовать и в июле, и в августе", - сказал Путин.

При этом, подчеркнул президент, полученный опыт и созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, "для развития системы социальных контрактов, когда проблема конкретной семьи решается адресно, с учетом ее жизненной ситуации".

"Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или два родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи. Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек, сейчас - свыше 2,5 млн. То есть, мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период", - сказал Путин.

Ранее глава государства поддержал предложение увеличить с 1 мая минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца.

В середине июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков говорил, что официальная безработица в РФ за полмесяца (июня) выросла на 16% до 2,42 млн человек.

Владимир Путин

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