В Москве госпитализирован арестованный за пьяное ДТП внук экс-губернатора Ишаева

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Арестованный за пьяное ДТП внук бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Виктора Ишаева Игорь госпитализирован из спецприемника, где он отбывал административное наказание.

"При проверке членами ОНК спецприемника №2 для лиц, отбывающих административный арест нам сообщили, что 19 июня Игорь Ишаев пожаловался на плохое самочувствие, ему была вызвана Скорая помощь. После осмотра врачи госпитализировали его в одну из московских клиник", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Представитель ОНК уточнил, что плохое самочувствие Ишаева не связано с ДТП, в которое тот попал.

Он отметил, что после выписки из больницы молодой человек будет возвращен в спецприемник, где продолжит отбывать наказание. При этом, уточнил Мельников, срок, проведенный им в больнице, не будет засчитан в срок отбытия административного наказания.

18 июня Мировой суд Москвы отправил Игоря Ишаева на 12 суток под административный арест за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без водительских прав.

Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

17 июня в центре Москвы Ишаев, находясь за рулем Porsche Panamera, при развороте столкнулся с двумя автомобилями, движущимися по встречному направлению. Пострадавших в результате ДТП нет.

По данным полиции, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.