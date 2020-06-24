Юбилей песни

"День Победы" - ее автору сегодня было бы 100 лет

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Парад Победы. Звучит песня "Вставай, страна огромная". Это начало парада. Затем идут полки, за ними – танки и боевая техника. Над Красной площадью – военно-воздушный парад. И заканчиваются парады всегда одной песней – это песня Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы".

И не важно, что парад проходит не 9 мая, а 24 июня. Помешала всем известная причина, но этот день тоже непростой – ровно 75 лет назад состоялся первый парад Победы, победы над фашистскими ордами. Долгих и тяжелых 1418 дней ждали его, "битву трудную вели".

Пол-Европы прошагали, пол-Земли

Этот день мы приближали как могли!

И у этих слов сегодня знаменательный день: они впервые прозвучали 45 лет назад, а их автору, автору слов известнейшей во многих странах мира песни "День Победы" Владимиру Харитонову, сегодня исполнилось бы 100 лет!

"Этот День Победы порохом пропах". И ощущение его ни на один день до конца жизни не пропадало у Владимира Гавриловича Харитонова. Участник войны с первого дня, кавалер, по словам его сына Василия Харитонова, самой дорогой для него награды - медали "За отвагу", не мог не написать такие прочувственные слова! И седину на висках, о которой говорится в этой песне, видел он не только у пожилых однополчан, но и у совсем молодых, которые прошли "версты, обгорелые в пыли". "Приближали этот день мы как могли", напишет он потом, спустя 30 лет после Победы. Написал не для конкурса патриотических песен, хотя его приглашали в нем участвовать. Просто вырвалось из души, вырвалось, еще раз вспомнив, что "возвратились мы не все"! И музыка у Давида Тухманова при прочтении этих стихов тоже полилась на клавир сразу. Настолько сильным был этот взрыв души у Владимира, что он без труда дошел и до молодого, хотя и "не нюхавшего пороха" композитора!

Владимир Гаврилович за свою недолгую жизнь написал тысячи стихов, на слова которых написаны известные и популярные в Советском Союзе в пятидесятых - семидесятых годах песни. Он работал с такими композиторами, как Давид Тухманов и Владимир Шаинский, Оскар Фельцман и Стас Намин, Анатолий Новиков и Вано Мурадели, и даже с Дмитрием Шостаковичем и многими другими.

Но "День Победы", пожалуй, самая знаменитая. И жить она будет до тех пор, пока в памяти народной сохраняется ужас той Великой битвы. "Как прекрасен этот мир" называется песня Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. И мир действительно прекрасен, когда без боязни быть убитым можешь захотеть "босиком бы пробежаться по росе"! Захотеть и пробежаться, было б только где!