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"Ростех" сообщил о модернизации ракетных комплексов "Искандер"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России ведется модернизация комплексов "Искандер-М", они способны прослужить не менее 25-30 лет, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

"По нашим оценкам, заложенный в существующих комплексах "Искандер-М" потенциал позволит им прослужить не менее 25-30 лет. Как правило, создание новых комплексов влечет за собой подготовку новой инфраструктуры для их размещения, а это существенные расходы. Поэтому не будет рациональным создавать их каждые пять - десять лет", - заявил представитель госкорпорации в среду.

"При этом мы постоянно ведем работу по модернизации вооружений в тесном взаимодействии с Минобороны", - отметил собеседник агентства.

В прошлом году сообщалось, что ракетные бригады Сухопутных войск завершили перевооружение с комплексов "Точка-У" на "Искандер-М".

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.

"Искандер-М": технические характеристики

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Ростех

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