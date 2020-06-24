"Ростех" сообщил о модернизации ракетных комплексов "Искандер"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России ведется модернизация комплексов "Искандер-М", они способны прослужить не менее 25-30 лет, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

"По нашим оценкам, заложенный в существующих комплексах "Искандер-М" потенциал позволит им прослужить не менее 25-30 лет. Как правило, создание новых комплексов влечет за собой подготовку новой инфраструктуры для их размещения, а это существенные расходы. Поэтому не будет рациональным создавать их каждые пять - десять лет", - заявил представитель госкорпорации в среду.

"При этом мы постоянно ведем работу по модернизации вооружений в тесном взаимодействии с Минобороны", - отметил собеседник агентства.

В прошлом году сообщалось, что ракетные бригады Сухопутных войск завершили перевооружение с комплексов "Точка-У" на "Искандер-М".

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.