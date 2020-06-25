Полиция составила протоколы после призывов к водителям сигналить против поправок в Конституцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Московском районе Петербурга прошла акция против поправок в Конституцию РФ, ее участники привлечены к административной ответственности.

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник, в выходные в полицию доставили пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

"Они находились у трамвайных путей на Московском проспекте рядом с табличкой "Посигналь, если против поправок", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в отношении активистов составлены административные протоколы за невыполнение правил поведения при угрозе ЧС (ст. 20.6 ч.1 КоАП РФ).