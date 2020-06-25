Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 263 466+164 825

Полиция составила протоколы после призывов к водителям сигналить против поправок в Конституцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Московском районе Петербурга прошла акция против поправок в Конституцию РФ, ее участники привлечены к административной ответственности.

В РоссииПетербуржец пожаловался на прикрепление к избирательному участку без его ведомаЧитать подробнее

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник, в выходные в полицию доставили пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

"Они находились у трамвайных путей на Московском проспекте рядом с табличкой "Посигналь, если против поправок", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в отношении активистов составлены административные протоколы за невыполнение правил поведения при угрозе ЧС (ст. 20.6 ч.1 КоАП РФ).

Петербург

Новости по теме

Новости

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

В Кремле отвергли обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы

Ученый заявил, что хранилища данных Большого адронного коллайдера близки к своему пределу

В России зарегистрированы 7 113 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 113 новых случаев COVID-19

"Коммерсантъ" узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Идею повысить ставку НДФЛ для зарабатывающих более 5 млн рублей в год одобрил 61% россиян

Пандемия коронавируса

Глава "Росатома" встревожен распространением коронавируса в "атомных городах"

Глава "Росатома" встревожен распространением коронавируса в "атомных городах"

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

"Яндекс" удвоил объем SPO и привлек $400 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');