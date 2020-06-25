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Росприроднадзор начал расследование о пылении мурманского хвостохранилища "ФосАгро"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор по результатам обращения минприроды Мурманской области возбудил административное дело по факту пыления хвостохранилища АО "Апатит" (Мурманская область, "дочка" ПАО "ФосАгро"), сообщило министерство в четверг.

Дело расследуется по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).

Хвостохранилище — это сооружения и оборудование для хранения или захоронения отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. Такие отходы называют хвостами. На горно-обогатительных комбинатах из поступающей добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилище.

Поводом для обращения регионального минприроды в Росприроднадзор стали "неоднократные обращения жителей Апатитов с жалобами на пыление хвостовых отвалов хвостохранилища АНОФ-2", говорится в сообщении.

В минприроды Мурманской области сообщают, что сейчас предприятие ведет обработку пляжей хвостохранилища, проводит мероприятия по плану неблагоприятных метеоусловий.

Отмечается, что пыление зависит от климатических условий и носит сезонный характер.

Росприроднадзор Мурманская область Апатиты

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