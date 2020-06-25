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Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Здание литературного музей имени А.М. Горького загорелось в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 17:20 поступило сообщение о пожаре в городе Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, д. 26, "Литературный музей А.М. Горького". Происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что музей находится на реставрации. На данный момент площадь пожара составляет 150 кв. метров.

"Существует угроза распространения на другие части здания", - сообщили в МЧС.

Нижний Новгород Максим Горький

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