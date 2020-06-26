Песков назвал дело Серебренникова поводом для проверки учреждений культуры

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело "Седьмой студии" поводом для Министерства культуры проверить, как учреждения культуры расходуют бюджетные средства, и сократить коррупциогенность в этой сфере.

Он напомнил, что это - функция Минкультуры и выразил уверенность в том, что "необходимый анализ будет сделан".

Когда Пескова спросили, в курсе ли он того, что за фигурантов дела заступаются известные люди и организации, он напомнил, что Кремль не имеет права вмешиваться в это дело.

"Очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них, мы не можем высказывать своё мнение по судебным делам, мы не имеем на это право, но все мнения деятелей культуры мы хорошо знаем, мы с ними знакомы и мы их учитываем", - заявил он.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, чувствуют ли в Кремле "общественное напряжение" вокруг этого дела.

26 июня Мещанский суд начал оглашать приговор по этому делу. Судья Олеся Менделеева признала создателя АНО "Седьмая студия" Кирилла Серебренникова, а также двух бывших топ-менеджеров Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в хищении 129 млн рублей, выделенных из бюджета на проект "Платформа".

Бывшую чиновницу Минкультуры Софью Апфельбаум, которая заключала договоры о финансировании проекта, суд признал виновной в халатности и отметил, что она не знала о преступном сговоре подельников.