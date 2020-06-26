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КС потребовал поправить норму о запрете выезда за границу детям разведенных родителей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд России предписал законодателям изменить норму закона, которая не позволила выехать за границу с ребенком отцу, который ранее сам добился запрета на вывоз ребенка из страны. Это решение принято по жалобе Игоря Николаенко из Омска.

Ранее заявитель добился запрета на выезд дочери за границу, поскольку опасался, что мать ребенка, постоянно проживающая в США, может незаконно ее увезти. В 2018 году суд определил, что девочка будет жить с отцом.

Когда Николаенко сам собрался поехать с дочерью сначала к родственникам в Казахстан, а потом для отдыха и оздоровления девочки в другие страны, суды разрешили им выезд лишь в Казахстан и только в определенное время.

Тогда Николаенко обратился в КС. Он высказал мнение, что норма, требующая разрешения в суде спора о возможности выезда ребенка за границу при возражении одного из родителей, неконституционна, поскольку в результате ее применения было ограничено его право на свободный выезд за пределы страны.

Суд с ним согласился и счел оспариваемую норму неконституционной.

КС считает, что родитель, с которым проживает ребенок, как правило, лучше знает, отвечает ли текущим потребностям ребенка выезд за пределы страны. Поэтому, когда родитель представляет доказательства того, что сохранение запрета в полном объеме не отвечает интересам ребенка, суд не может быть лишен возможности снять запрет вплоть до полной его отмены.

В семейных отношениях обращение в суд должно выступать крайним средством защиты прав ребенка, когда сами родители или органы опеки не могут их защитить, указал суд. Вмешательство же государства в лице судебных органов, когда спор между родителями исчерпан или урегулирован в отношении конкретной поездки, избыточно и не согласуется со статьей 27 Конституции, гарантирующей гражданам свободный выезд за пределы России.

КС постановил пересмотреть дело заявителя, а также предписал федеральному законодателю поправить правовое регулирование в указанной сфере.

Конституционный суд Омск Игорь Николаенко США Казахстан

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