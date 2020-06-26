Бывшего главного астраханского пристава осудили за поборы на благоустройство кабинета

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани признал бывшего главу управления ФССП РФ по региону виновным в превышении полномочий и злоупотреблениях, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что руководитель УФССП России по Астраханской области с 31 октября 2018 года по 14 декабря 2018 года при пособничестве своего помощника получил под угрозой увольнения от подчиненного 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в том же году при пособничестве начальника одного из отделов он получал от сотрудников половину их дополнительных премий – всего более 290 тысяч рублей. Эти деньги он потратил на благоустройство своего кабинета, проведение праздничных мероприятий и иные нужды.

Расследование дела вело управление ФСБ РФ по Астраханской области.

Бывший чиновник признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), его помощник – в пособничестве при совершении этих преступлений.

Главного фигуранта дела суд приговорил к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Его подельники оштрафованы на 70 и 75 тыс. рублей.