"Ласточки" возобновят рейсы на юге России в субботу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Несколько поездов "Ласточка" восстанавливают рейсы на юге России, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

Поезда будут ездить по маршрутам № 819/820 Ростов - Анапа/Новороссийск, № 807/808 Ростов - Краснодар - Туапсе (из Ростова первые поезда отправятся 27 июня, а из Туапсе - 28 июня), а также поездов № 823/824, 827/828 Краснодар - Анапа.

Продажа билетов на эти рейсы уже открылась.

Ранее РЖД отменила рейсы "Ласточек" из-за эпидемии коронавируса COVID-19, которая резко снизила пассажиропоток. Некоторые поезда дальнего следования стали ходить реже.