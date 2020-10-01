РЖД восстановили около 90% отмененных пассажирских рейсов

"Экономика исправляется, и пассажиры поехали", - отметил глава РЖД Олег Белозеров

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В связи с ростом спроса на пассажирские перевозки ОАО "РЖД" продолжает восстанавливать отмененные ранее поезда и вернуло почти 90% поездов, сообщил "России 24" глава компании Олег Белозеров.

"Экономика исправляется, и пассажиры поехали", - отметил он.

По его словам, компания определяет количество поездов в соответствии с заказами регионов и осуществляет перевозки в соответствии с санитарнымитребованиями".

Белозеров напомнил, что наиболее тяжелое время было весной, когда пассажиропоток в дальнем следовании снизился в среднем на 70%, особенно по поездам дальнего следования.

"Мы очень серьезно просели по объемам перевозок, по дальнему пассажирскому следованию, потому что поезд движется по нескольким территориям, не как авиация - из точки в точку, в точку В, а решения принимаются в разных территориях, абсолютно справедливо, разные, там разная ситуация", - объяснил он.

По его словам, в условиях закрытия границ и развития внутреннего туризма РЖД отмечают повышенный спрос со стороны пассажиров.

"Этот год действительно стал для нас удивительным. Во-первых, мы не отменили запуска новых направлений, ну из последних, вот, допустим, электричка в Кострому, уникальный с железнодорожной точки зрения, технический вопрос. Мы запустили новый подвижной состав Москва - Владивосток. Люди по направлениям, не только южному, увеличили объемы передвижения. Люди больше стали ездить по стране. Москва - Брянск, Москва - Нижний Новгород, Хабаровск - Владивосток. Вот по таким направлениям для нас было удивительно, но количество людей несколько выросло, либо пассажиропоток стабилизировался", - сказал Белозеров.

По его словам, РЖД не снижали цели по программе обновления пассажирского подвижного состава.

"Есть элементы технологические, где вагоны или сам подвижной состав должен обновляться, соответственно мы конечно же, туда направляем новые вагоны, более того, наша программа по обновлению вагонов будет увеличена в этом году. Она не снизилась. Президент России поддержал и правительство выпуск специального механизма вечных облигаций. И это дало возможность нам поддержать нашу инвестпрограмму, соответственно в пассажирском комплексе инвестпрограмма у нас сохранена", - сообщил глава РЖД.