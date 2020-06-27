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Росгидромет не выявил превышения радиоактивных веществ в районе Балтийского моря

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Росгидромета не выявили превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря, где, по данным подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, были обнаружены следы повышенного содержания изотопов.

Согласно данным федерального информационно-аналитического центра Росгидромета, который публикует оперативную информацию о радиационной обстановке на территории РФ, мощность дозы гамма-излучения на станциях, расположенных в Балтийском море, не превышает 1,11-1,15 мкЗв/ч, что соответствует норме.

Ранее исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил в твиттере, что расположенная в Швеции мониторинговая станция "обнаружила следы повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103".

Он отметил, что уровень содержания этих веществ не опасен для здоровья.

Зербо опубликовал карту, на которой выделен район, где мог располагаться источник этих изотопов. Он включает часть Балтийского моря, страны Балтики, юг Швеции, часть Дании, Финляндии и часть территории запада России - в районе Санкт-Петербурга.

При этом Зербо пояснил западным СМИ, что источник этих веществ, скорее всего - гражданский ядерный объект. Он также сказал, что организация не уполномочена заниматься точным выяснением того, что конкретно было источником изотопов.

Росгидромет Балтийское море Швеция

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