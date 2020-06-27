Спасатели направили вертолет на поиск унесенных ветром людей в Чёрное море

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы проводят сотрудники МЧС России в акватории Черноморского побережья Краснодарского края.

Как сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю, в районе села Сукко (Анапа) в акваторию Чёрного моря ветром унесло надувное плавсредство с людьми.

Поиски проводятся на море и с воздуха вертолетом Ми-8 МЧС России, отметили в пресс-службе.

К месту ЧП направлена оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона.