Штаб наблюдателей в Москве раскритиковал "Мосводоканал" за контроль за голосованием сотрудников

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием порекомендует руководству "Мосводоканала" не следить за тем, проголосовали ли его сотрудники на плебисците. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух.

"Сегодня мы получили сигнал от одного из граждан о достаточно таком назойливом принуждении к голосованию с отчетностью. Группа разбора взяла это под контроль, мы наконец-то нашли телефон замдиректора "Мосводоканала" и настоятельно ему порекомендуем дать команду на места, чтобы прекратить всяческий контроль за процессом голосования его сотрудников",- сказал Массух на брифинге.

Он напомнил, что накануне была история также с "Мосводоканалом", "когда подвозили сотрудников к голосованию". По его словам, "это не такое серьезное нарушение".

Он отметил, что на сегодняшний день "каких-то серьезных нарушений пока не наблюдается".

По данным штаба, явка на электронном голосовании превысила 70%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.