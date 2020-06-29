Трое детей утонули в водоемах Красноярского края за выходные

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - За выходные в Красноярском крае в результате происшествий на водных объектах погибли трое несовершеннолетних и один взрослый мужчина, сообщает пресс-служба регионального центра ГО и ЧС.

"Один 16-летний подросток утонул в озере Синька Назаровского района, другой - 14-летний мальчик в пруду города Уяр. Еще одна трагедия произошла в Назаровском районе на реке Сереж, там утонул 9-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Еще один мужчина погиб в Сухобузимском районе: возле села Атаманово резиновую лодку с двумя людьми перевернуло волной от речного судна, одному из мужчин удалось выплыть самостоятельно, другой до берега добраться не сумел.

Также двоих мужчин специалисты центра ГО и ЧС спасли на Красноярском водохранилище: одного рыбака - мотор на его лодке отказал, и он не мог добраться до берега, второго - на гидроцикле ветром сносило на скалы, он вызвал спасателей.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, а также внимательно следить за своими детьми при купании в озерах, прудах и реках.