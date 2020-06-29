В правительстве сообщили, что цены в отелях РФ сохраняются на прошлогоднем уровне

2020 год станет уникальным в плане туризма, заявил вице-премьер Чернышенко

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассчитывает, что в этом сезоне отпуск в России проведут около 22 млн граждан, цены в отелях сохраняются на уровне 2018-2019 годов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Этот год будет уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой, но продлится он до октября-ноября. За это время мы рассчитываем, что отпуск в РФ проведут примерно 20-22 млн наших сограждан", - сказал Чернышенко на совещании с премьером в понедельник.

Он уточнил, что правительство мониторит цены на размещение в отелях. "Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Многие даже двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки", - отметил Чернышенко.

Он рассказал, что сегодня в 64 регионах страны можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля планируют открыться еще 10 регионов.

"Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 регионах, санатории уже в 21-м. Пляжи открыты в Краснодарском крае, Балтике, на Волге. Мы видим, что спрос в этих местах уже вернулся на уровень 2019 года", - заметил Чернышенко.

Он напомнил, что стартовала летняя программа авиаперелетов, сейчас появились чартеры по доступным ценам по новым туристическим направлениям, среди которых Калининград, Бурятия, Хакасия, Алтай.

"В Крым и Краснодарский край самолеты летают из большого количества городов страны. С Крымом были 45 аэропортов соединены, а с завтрашнего дня их количество увеличится еще на 14. Таким образом, будет 59 городов, которые соединят Крым со всей страной. В Краснодарский край есть прямые рейсы уже из 46 городов России", - сообщил вице-премьер.

Он уточнил, что создаются новые туристические продукты - операторы перестраиваются на внутренний туризм. "Мы видим, это и Русская Балтика, и Русский Север, Алтай, Бурятия, Урал. С 28 июня уже открылись речные круизы. География будет даже шире, чем в прошлом году. Появились круизы по Енисею, новые маршруты с посещением Соловецких островов, а также по Азовскому морю. Страна большая", - добавил Чернышенко.

Ранее на этом совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что с 1 июля более 70 регионов РФ смогут принимать туристов. По его словам, "в целом, спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%".