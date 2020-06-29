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Более 70 регионов РФ с 1 июля смогут принимать туристов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Более 70 регионов России с 1 июля смогут принимать туристов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Все больше регионов по всей стране возвращается к привычной жизни, люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

По его словам, "в целом, спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%".

Мишустин подчеркнул, что для ускорения восстановления туристической сферы эта отрасль включена в число пострадавших. Кроме этого, предусмотрены дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий, сказал премьер-министр.

На прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова заявила журналистам, что рассчитывает на открытие для туристов с 1 июля большинства регионов РФ, включая Крым.

Михаил Мишустин

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