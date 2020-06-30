ЦБ РФ 30 июня выпустит первую монету новой серии "Человек труда"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России 30 июня выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Работник металлургической промышленности" серии "Человек труда", сообщили в ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты расположены стилизованные изображения металлурга в защитной одежде, ковша с расплавленным металлом и летящих искр.

Тираж монеты – миллион штук.

Банк России 30 июня выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла: https://t.co/z1falhVtIn pic.twitter.com/HrHgcjb6Yu — Банк России (@bank_of_russia) June 29, 2020

Идея создания этой серии зародилась в 2014 году, тогда работники "Магнитогорского металлургического комбината" высказались о важности выпуска памятных монет с изображением представителей рабочих профессий и выступили со своей инициативой на съезде межрегионального общественного движения "В защиту человека труда".

ЦБ РФ запланировал в 2020 году выпустить две монеты серии "Человек труда".

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.