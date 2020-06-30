Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные, находящиеся в Сирии, приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

Свои голоса они отдали на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, а также удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, отделах Центра по примирению враждующих сторон.

Еще один пункт для голосования оборудовали на аэродроме Метрас на севере Сирии. В Центре примирения в Алеппо проголосовали военные полицейские и сотрудники ЦПВС.

"За сутки до проведения голосования были проведены экспресс-тесты среди привлекаемого личного состава на содержание иммуноглобулинов. Сегодня проведена двухфазная обработка и соответственно весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты в виде масок и одноразовых перчаток ", - рассказал представитель медицинской службы в Алеппо Игорь Бровко.