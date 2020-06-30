Госдуме предложили упростить снятие недвижимости с учета

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении порядка снятия недвижимости с учета, сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты. В частности, чиновники предложили расширить список перечень категорий граждан, которые могут подать заявление о снятии с учета.

В частности в список заявителей, которые имеют право на получение госуслуг учетно-регистрационной сферы, будут включены граждане, получившие в наследство, например, земельный участок и садовый дом, разрушенный на момент принятия наследства. Такой наследник сможет подать заявление о снятии уже не существующего дома с ГКУ и о прекращении права собственности умершего, не оформляя собственность на себя, но только в случае, если сведения о таком доме содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

В список заявителей предлагается внести и собственников участков, на которых стоит недвижимость, принадлежащая другим лицам. Собственник может подать заявление о снятии с учета объекта недвижимости, если владевшее объектами недвижимости юридическое лицо было ликвидировано или в случае смерти владевшего этими объектами физического лица.

Также законопроект предусматривает право органов госвласти или местного самоуправления подать заявление о снятии с учета физических и юридических лиц.

Еще одной категорией заявителей, которые могут подать заявления на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права, стали собственники помещений в многоквартирном доме. Они смогут подавать заявление о государственной регистрации доли в праве общей собственности.

Другое изменение касается процедуры снятия с учета объекта незавершенного строительства, если такой объект достроен и введен в эксплуатацию, например, как здание, без каких-либо дополнительных заявлений.