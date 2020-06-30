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В пожаре в нижегородской деревне погибла бабушка с тремя внуками

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пожар унес жизни четырех человек в Пильнинском районе Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Информация о пожаре в доме на улице Советская в деревне Ягодная поступила во вторник в 8:00.

"В 08:45 на месте пожара обнаружены тела четырех погибших, из них трое детей", - сообщает пресс-служба.

В свою очередь региональное СУ СКР сообщает, что, по предварительным данным, в огне погибли женщина 1960 г.р. и ее трое внуков 2009, 2015 и 2018 г.р.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Нижегородская область

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