ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что в результате поведенческого надзора выявил ряд недобросовестных практик страховых компаний, в том числе в сфере ОСАГО.

К примеру, некоторые страховщики, формально не нарушая закон, отправляют клиентов, желающих купить полис ОСАГО, для осмотра транспортного средства в другое подразделение. Таким образом там создаются очереди и затягиваются сроки. Как выяснил регулятор, такая практика в большей степени распространена в отношении мотоциклистов и владельцев грузового транспорта.

"Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра", - говорится в сообщении.

Еще одним примером недобросовестной практики ЦБ назвал возложение оплаты независимой экспертизы или осмотра поврежденного автомобиля на потерпевших в ДТП. По закону обязанность проведения экспертизы и осмотра поврежденного транспортного средства возложена на страховщиков, напомнил регулятор. В случае проведения независимой экспертизы компания обязана получить от клиента письменное согласие на оплату этой процедуры с условием возмещения компанией таких затрат в будущем. При этом застрахованный имеет полное право отказаться от самостоятельной организации процедуры экспертизы.

Также Банк России считает недопустимым, когда страховщики в бланк направления на ремонт включают пункт о согласии потерпевшего на использование бывших в употреблении или восстановленных деталей и на увеличение сроков ремонта. Регулятор напомнил, что в трехстороннем договоре со станцией техобслуживания должны быть указаны сроки ремонта авто и в него не допускается вносить дополнительную информацию без согласования с автовладельцем.