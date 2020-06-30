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Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

Доля пустующих помещений на Владимирском проспекте выросла в три раза, до 15,7%

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года доля свободных помещений на основных торговых улицах Петербурга увеличилась на 2,3% по сравнению с I кварталом текущего года, и достигла 11,6%, что стало максимальным показателем вакантных площадей за последние пять лет, говорится в исследовании консалтинговой компании JLL.

Экономический кризис

Аналитики отметили, что пандемия и введенные из-за нее ограничения только усилили существующие тренды на рынке стрит-ритейла. Вакантность начала расти не в марте с введением ограничений, а уже с сентября 2019 года, отражая состояние экономики, а именно - сокращающиеся реальные доходы населения и низкую покупательскую способность жителей города, говорится в докладе.

"Время безудержного потребления сменилось эпохой разумного потребительского поведения. На десяти основных торговых улицах города за последние три месяца закрылось 120 магазинов, кафе и ресторанов. Однако это не превышает средний ежеквартальный показатель, поскольку в стрит-ритейле традиционно отмечается высокий уровень ротации. Рекордно малым во II квартале является количество новых арендаторов - всего 44. Это минимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений", - сообщила через пресс-релиз руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталья Киреева.

В частности, серьезные сложности испытывает общепит, который занимает треть всех помещений на основных торговых улицах города: 26% всех закрытых объектов стрит-ритейла во II квартале - это кафе и рестораны.

При этом, подчеркивает JLL, на главной ресторанной улице города - Рубинштейна - все стабильно, бары работают навынос, вновь опустевших помещений нет, и даже появилась новая кондитерская.

Еще 18% закрытий приходится на продуктовые магазины, которые оптимизируют свои точки за счет переезда в более удачные локации.

Наибольший прирост пустующих объектов во II квартале зафиксирован на Владимирском проспекте: вакантность увеличилась в три раза и достигла 15,7%.

Несмотря на стремительно пустеющие помещения на улицах Петербурга, собственники пока не готовы к снижению запрашиваемых арендных ставок, но есть исключения. Так, эксперты отмечают снижение минимальной границы диапазона базовых ставок аренды на основной части Невского проспекта от Адмиралтейства до Площади Восстания, и если в марте она составляла 8000 рублей за 1 кв. м в месяц, то в июне упала до 7500 рублей за 1 кв. м. Максимальные ставки в этой локации пока находятся на уровне 13 000 рублей за 1 кв. м.

В JLL ожидают, что с осени рынок столкнётся с более существенными корректировками коммерческих условий в меньшую сторону по мере увеличения сроков экспозиции и роста количества свободных помещений.

Часть собственников уже пустующих помещений готовы обсуждать так называемый степ-рент - поэтапное повышение ставки аренды с постепенным выходом на докризисные цифры. Альтернатива этому - краткосрочный договор и надежда на возвращение к привычным условиям в последующем периоде.

Согласно исследованию, до конца лета не прогнозируется массового ухода арендаторов с торговых улиц Петербурга при наличии хорошей погоды и при условии постепенного восстановления туристического потока. При этом, начиная с осени, вакантность продолжит расти.

Хроника 27 января – 30 июня 2020 годаЭкономический кризис
JLL Петербург коронавирус

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