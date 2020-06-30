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Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Белгороде

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух жителей Белгорода, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По информации пресс-службы СУ СКР по Белгородской области, трагедия произошла в ночь на 28 июня. Двое мужчин распивали спиртное с 30-летней женщиной, и между ними на почве ревности возник конфликт. Сорокалетний белгородец вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшим смертельные ранения в область грудной клетки.

Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчину и женщину 1985 и 1990 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оно передано следователям первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления СКР по Белгородской области.

Белгород

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