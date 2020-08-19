Вдова Босова получила в "Аллтеке" половину доли мужа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вдова погибшего в мае сооснователя группы "Аллтек" Дмитрия Босова, председатель совета директоров ООО "УК "Сибантрацит" (входит в "Аллтек") Катерина Босов получила половину его доли в основном юрлице группы - ООО "Аллтек", следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

По данным ЕГРЮЛ на 18 августа, Катерине Босов принадлежат 43,29% в уставном капитале компании номинальной стоимостью 4,384 млн рублей. Наследник второй половины доли в справке пока не фигурирует - владельцем еще 43,29% ООО "Аллтек" указан сам Дмитрий Босов.

Доли его трех партнеров не изменились: генеральный директор "Аллтека" Дмитрий Ага владеет 7,9%, Игорь Макаров - 3,16%, Олег Шемшук - 2,37%. Все трое, по данным официального сайта группы, являются членами совета директоров компании.

Уставный капитал ООО "Аллтек" составляет 10,128 млн рублей, из которых Босову принадлежало 8,768 млн рублей (86,57%).

Основатель и совладелец "Аллтека" Босов, предположительно, покончил с собой в ночь на 6 мая. В конце мая Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО "УК "Сибантрацит". Ранее она была коммерческим директором этой компании.

В материалах суда по спору совладельцев ООО "УК "Востокуголь" (входит в "Аллтек") сообщалось, что Катерина Босов и ее свекр Борис Босов являются доверительными управляющими наследственным имуществом - долей Дмитрия Босова в размере 50% в уставном капитале УК "Востокуголь".

По данным на сайте "Сибантрацита", Катерина Босов ранее занимала пост заместителя генерального директора по связям с инвесторами ОАО "Модный континент" (крупный производитель и ритейлер одежды, бренд Incity), была членом совета директоров американского ритейлера GNC в России. В 2017 году присоединилась к команде "Сибантрацита" в должности генерального директора ООО "СА Логистик". Отвечала за продажи и логистику группы "Сибантрацит".