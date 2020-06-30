Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. На сайте указаны VIN-коды машин.

Причина отзыва – возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.

Подразделение Hyundai сообщит владельцам машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им будет предложена установка комплекта реле. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.